USURPATION D’IDENTITE : Arrestation d’un ‘’faux’’ haut cadre à la Présidence

Un individu usurpant l’identité de hauts cadres à la Présidence de la République a été arrêté par les services de la sûreté de la wilaya d’Alger. L'individu, natif de la wilaya de Boumerdès et résidant à la Casbah et à Bab Ezzouar, s'adonnait à l'usurpation d'identités de cadres supérieurs à la Présidence de la République et d'autres institutions de l’Etat, a indiqué la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué. Il s’agit d'un individu arrêté "en possession de cartes d'identité appartenant à d’autres personnes issues de différentes wilayas auxquelles il faisait croire qu’il était en contact avec des fonctionnaires dans divers secteurs, afin d’intervenir pour leur parcours professionnel de manière à bénéficier d’installations dans des postes ou de transferts de poste en contrepartie d’avantages et de sommes d’argents", a précisé la même source. L’enquête préliminaire a révélé que la personne arrêtée exerçait une activité criminelle étendue à plusieurs wilayas, et impliquée dans plusieurs affaires similaires liées à l’escroquerie, menace de mort, usurpation d’identité militaire et d'autrui, harcèlement d’un fonctionnaire en poste et outrage à corps constitué, a-t-on affirmé, faisant savoir que l'enquête, supervisée par les autorités juridiques territorialement compétentes, suit son cours. La DGSN invite toute personne ayant été victime d'escroquerie dans ce sens de se rapprocher des services de la Sûreté de wilaya d’Alger, a-t-on conclu.