USINE DE FABRICATION DE VEHICULES MILITAIRES DE TIARET : Livraison de 409 unités multifonctions

De source généralement bien informée, le journal "Réflexion" vient d’apprendre que ce lundi 7 mai 2018, l’usine de fabrication de véhicules militaires d’Ain-Bouchekkif à quelque 16 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret ,a livré 409 véhicules multifonctions et tout terrains, au profit de plusieurs administrations et structures nationales et privées. Cette livraison fut procédée par la SPA-SAFAV de Tiaret et dans toutes ses versions: Transport de troupes, girafes lumineuses, véhicules pour la police scientifique et d’intervention, transport d’écoliers, ambulances médicalisées et sanitaires, de marque Mercedes-Benz de classe G et sprinter au profit de la direction centrale du matériel relevant du Ministère de la Défense Nationale, ainsi que le ministère de la justice et la DGSN, et d’autres structures nationales, publiques et privées ajoute notre source qui précise que cette nouvelle livraison reflète la détermination du haut commandement de l’armée nationale populaire à développer une industrie nationale de défense selon les normes internationales et à garantir un produit de haute qualité en plus de la création d’emplois et l’assurance d’une formation de haute qualité au personnel d’entretien et de maintenance. Dans le même contexte, le Général-major Ahmed Gaid Salah, ministre de la défense nationale et commandant des forces de l’ANP, s’est taillé un principe visant l’autosuffisance en matériel et équipements militaires et qu’il œuvre assidûment à la grande modernisation des structures de l’armée nationale qui vient encore de prouver ses grandes capacités à l’échelle internationale apprend-on auprès d une source au niveau du ministère de la défense nationale.