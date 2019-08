USAGE D’EXPLOSIFS AUX STATIONS DE CONCASSAGE DE RECHAIGA (TIARET) : Vers un accord entre les riverains et les propriétaires

Ces dernières ont également généré des perturbations au sein de cette commune causant des désagréments indescriptibles à ces opérateurs économiques à l'exemple d'un entrepreneur dont le matériel a été incendié. En somme, une situation conflictuelle et les solutions étaient devenues ,jumelles de l'impossible, mais à la surprise de tout le monde, un consensus discret a eu lieu avant la tenue d'une réunion présidée par le chef de daira en compagnie du maire ainsi que des représentants de la direction de l'environnement et aussi les opérateurs économiques et les habitants voisins des stations de concassage et lesquels se sont plaints des répercussions engendrées par le recours aux explosifs en citant comme exemple: les fissures dans les murs, les maladies ‘’allergies’’ suite à l'inhalation de la poussière au quotidien ainsi qu’aux grands bruits de nuisance, générés par les déflagrations inopinées ,de surcroît ,et dans ce sens, un terrain d'entente a pris le dessus de la réunion et un accord a été signé entre les opérateurs économiques et les habitants voisins et qui stipule un engagement des 2 parties à en respecter l'objet. Cette plateforme fait rappel de l'octroi d'une main d'oeuvre composée essentiellement de riverains et met l'accent sur la nécessité du choix du temps des déflagrations, et aussi l'information des riverains sur les horaires.