USA : Un tigre a été testé positif au coronavirus

Un jeune tigre du zoo du Bronx, à New York, a été testé positif au coronavirus dimanche 5 avril. Nadia, une femelle âgée de quatre ans, souffre de toux sèche depuis le 27 mars. Sa sœur Azul, deux tigres de l'Amour et trois lions d'Afrique présentent des symptômes respiratoires similaires mais n'ont pas subi de test. « Bien que leur appétit ait diminué, les félins du zoo se portent bien grâce aux soins vétérinaires et se montrent vifs, alertes et interactifs avec leurs gardiens », a tenu à préciser la Wildlife Conservation Society dans un communiqué. Ils seraient déjà en voie de guérison. « On ne sait pas comment cette maladie va se développer chez les grands félins car les différentes espèces peuvent réagir différemment aux nouvelles infections, mais nous allons continuer à les surveiller de près et à anticiper un rétablissement complet », assure l'institution. Le tigre a très probablement été contaminé par un employé malade, le zoo étant fermé depuis la mi-mars. Fin mars, un chat avait déjà été infecté par son propriétaire en Belgique et deux cas de chiens positifs au coronavirus ont été rapportés en Chine. Mais si l'humain semble effectivement capable de transmettre le virus à l'animal, le risque de contamination en sens inverse n’est pas avéré, selon les autorités sanitaires. « Cependant, tous les animaux peuvent être porteurs de germes susceptibles de rendre les gens malades », met en garde le centre pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC). Il est donc conseillé de garder une attitude de sécurité à l'égard des animaux de compagnie et des autres animaux.