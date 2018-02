UNIVERSITES BRITANNIQUES : 300 doctorants algériens sont en formation

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar, a examiné, jeudi à Alger, avec l’Ambassadeur du Royaume-Uni de la Grande Bretagne et de l’Irlande du Nord en Algérie, Barry Lowen, les possibilités de renforcer davantage la coopération dans plusieurs domaines notamment ceux relatifs à la formation universitaire et à la recherche scientifique et technique. Les deux parties se sont mises d’accord pour « une plus grande mobilité d’étudiants » à l’image de ceux en post-graduation, où plus de 300 doctorants algériens sont en formation au niveau des universités britanniques.