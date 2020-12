UNIVERSITE : Les étudiants rejoignent les bancs ce mardi

En effet, le ministre de l’Enseignement supérieur Abdelbaki Benziane a indiqué que « A l’occasion du lancement de l’année universitaire 2020-2021, un protocole sanitaire “strict” a été mis en place, soulignant, dans ce contexte, que les étudiants seront répartis en groupe pour assurer, en présentiel, les cours et modèles essentiels, tels que les travaux pratiques. Les cours se dérouleront 12 semaine pour chaque semestre et le reste se fera par le biais du mode d’enseignement à distance». Le ministre a appelé la famille universitaire à conjuguer « ses efforts en cette conjoncture exceptionnelle afin de propulser l’université algérienne à la hauteur des attentes de la société ». D’autant que « 279.959 nouveaux étudiants se sont inscrits à titre exceptionnel dans les universités et instituts ». Le ministre a souligné que ce type d’enseignement permettait « l’organisation de cours à distance et le respect des exigences du cursus et des programmes éducatifs, ce qui permettait ensuite de mener un certain nombre d’activités pédagogiques en fréquentation, ainsi que de réaliser un travail d’évaluation en adoptant un protocole de santé par délégation d’étudiants et en respectant les règles de protection et de prévention, tant au niveau des établissements d’enseignement supérieur ou dans les services universitaires ». À cet égard, Benziane a avoué que le ministère a réalisé près de 90 % de ces plateformes pour l’ensemble des institutions universitaires, soulignant que ses intérêts sont dans la question de «surmonter les difficultés enregistrées dans l’application de ce type d’enseignement, notamment celles liées au principe d’interaction entre l’étudiant et le professeur, ainsi que les questions liées à l’Internet, afin d’apporter un plus grand flux, en coopération avec Algérie Télécom ». Par ailleurs, les étudiants de différentes universités et écoles supérieures à travers le pays s’inquiètent du manque des moyens de transport à cause de la pandémie du coronavirus et appellent les pouvoirs publics à prendre en charge ce problème. Pour sa part, le ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Abdelbaqi Benziane a rassuré que son secteur envisage, en coordination avec le ministère des Transports, d’assurer le transport universitaire par train afin de faciliter le déplacement des étudiants, notamment pour ceux qui résident dans les wilayas du Sud, et réduire ainsi la pression sur le transport aérien.