UNIVERSITE" IBN-KHALDOUN" DE TIARET : Des projets bilatéraux entre l'Algérie et l'UE en débat

Dimanche, 20 septembre 2020, la grande salle de conférences, relevant de la faculté des sciences appliquées dépendante de l'université "Ibn-Khaldoun" a abrité les activités de formation et d'accompagnement, selon des conventions signées entre le ministère de L’enseignement supérieur et la recherche scientifique, représenté par l'université" Ibn-Khaldoun", le ministère de la solidarité, d'une part et la délégation de l'union européenne d'autres parts et ce dans le cadre des projets bilatéraux entre l'Algérie et l'union européenne ,dont les fins en sont le soutien du développement durable connu sous le nom de P.A.D.S.EL-NOA, qui fixe les modalités du développement durable au niveau du nord algérien apprend-on auprès de Mr Abidine Toumi, responsable de la cellule d'information et de communication, relevant de l'université "Ibn-Khaldoun".Notre interlocuteur ,ajoute, que le programme des activités de cette rencontre, vise en premier lieu :le soutien et l'accompagnement des jeunes universitaires diplômés ,porteurs d'initiatives pouvant être d'un impact économique salutaire, spécifiquement pour des régions rurales .Cette rencontre permet aux jeunes porteurs de projets, un bon accompagnement et aussi l'efficace structuration des projets selon les normes fixées par le programme PADSEL-NOA. Notre interlocuteur, nous a informé que cette rencontre est animée par des spécialistes et des experts et ce avant la concrétisation de leurs projets sur terrain.