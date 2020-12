UNIVERSITE ‘’IBN EL KHALDOUN’’ DE TIARET : Une conférence scientifique virtuelle à distance

Sous le thème "Réalités et perspectives" portant sur l'enseignement électronique à distance dans le monde arabe, l’université "Ibn-Kaldoun" de Tiaret, vient d'inaugurer la rentrée universitaire 2020/2021 par l'organisation d'une conférence scientifique virtuelle dont l'encadrement a été initié par le laboratoire des études philosophiques et sociales en Algérie, en collaboration avec l'association algérienne pour l'évolution des études psycho-sociales .Cette conférence a été animée par plusieurs professeurs universitaires et chercheurs algériens et étrangers et qui ont abordé certaines expériences relatives à l'enseignement à distance au niveau de plusieurs universités réparties dans le monde arabe, lit-on dans un communiqué adressé à notre rédaction, par Mr Abidine Toumi, responsable de la cellule de communication relevant de l'université "Ibn-Khaldoun" de Tiaret. Le communiqué précise que l'évaluation de l'expérience algérienne relative à l'enseignement à distance, a été en ligne de mire, et plus particulièrement durant la propagation de la pandémie qui a généré des contraintes et des paralysies à travers le monde entier. Cette conférence scientifique et à caractère virtuel, a pris en considération, lors des débats, les expériences d'enseignement à distance dans le monde arabe et certaines recommandations ont été retenues ,à l'exemple de la généralisation de l'enseignement à distance ,en faisant recours aux moyens électroniques les plus avancés, et aussi la structuration des espaces de recherche ainsi que la création d'un noyau spécialisé en évaluation et en symétrie avec la création d'un glossaire englobant toutes les expériences dans le domaine de l'enseignement électronique à travers le monde arabe et étranger ,afin de soumettre ces propositions au ministère de tutelle ,lit-on toujours dans le communiqué.