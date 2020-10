UNIVERSITE ‘’IBN BADIS’’ MOSTAGANEM : Journées portes ouvertes pour les nouveaux bacheliers

L’université de Mostaganem ‘’Abdelhamid Ibn Badis’’ a organisé des journées portes ouvertes au profit des nouveaux bacheliers, dans un 'espace virtuel. Dans ce chapitre le vice- recteur chargé de la pédagogie M .Yahli Houari a indiqué que cet événement est une occasion pour ces derniers d'en apprendre plus sur les spécialités existantes dont l’université de la wilaya dispose. Il a affirmé, en ce sens que la procédure d'orientation, de préinscription et d'inscription définitive des nouveaux bacheliers de cette année se fera exclusivement suivant le mode numérique, indiquant que l’université de Mostaganem a ouvert un portail spécial pour les nouveaux bacheliers , intitulé « Portail du Nouveau bachelier 2020 ( bac 2020), via le site internet de l’université ,www.univ-mosta.dz/bac2020 où des vidéos d’information et d’orientation seront publiées pour permettre aux nouveaux bacheliers de connaitre et s’informer sur les spécialités existantes et en faire le choix idéal. Ainsi, la période des préinscriptions en ligne est prévue du 24 au 26 octobre, elle sera suivie par celle de la confirmation des préinscriptions (27 au 28 octobre), puis au traitement des vœux (29 octobre au 5 novembre) et, enfin, à la proclamation des résultats des affectations le 5 novembre au soir. La 2e période qui s'étale du 6 au 13 novembre, sera consacrée dans sa première phase aux entretiens des candidats affectés aux écoles normales supérieures (ENS) qui auront lieu du 6 au 10 novembre. Cette phase sera suivie par une 2e opération dédiée aux candidats n’ayant pas fait le obtenu aucun de leurs choix pour procéder aux inscriptions du 6 au 8 novembre et la proclamation des résultats le 13 novembre au soir. La 3e période qui s’étendra du 8 au 18 novembre concernera les inscriptions définitives en ligne du 8 au 18 novembre prochain, suivie par une 4e période consacrée au traitement des cas particuliers par les EES sur la plateforme ‘’Progrés’’ du 19 au 25 novembre. L’ouverture du portail relatif aux œuvres universitaires, hébergement, bourse et transport est prévue du 25 au 30 novembre 2020.