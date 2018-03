UNIVERSITE IBN BADIS DE MOSTAGANEM : La communication et l’information dans le monde Arabe en colloque

Ce 4ème colloque s’étalera du 12 au 18 mars 2018, dans la même Université avec la participation d’éminentes personnalités de la communication dont la Présidente de la ligue arabe de la communication, venue tout spécialement du Liban pour cet événement et préciser les contours de ce colloque. Cet important rendez-vous a été inauguré par le Doyen de la faculté des sciences de la communication suivi par la Présidente de la Ligue Arabe de la communication, Mme. le Dr.Maye El Abdellah, puis le coordinateur de la rencontre, le Dr.Larbi Bouamama, chef du laboratoire des Etudes et de l’information de l’Université Abdelhamid Ben Badis. L’animation ainsi que la communication au sein de ce colloque étant assurées par M.Merouani Mohamed qui est chercheur enseignant et collaborateur outre, ses activités au niveau de la radio régionale de Mostaganem. Dans sa définition générale, l'épistémologie dont il est question, celle-ci, se donne la science comme objet principal dont les fondements, les principes, les méthodes doivent être interrogées. Ainsi, elle s’emploie à caractériser les sciences en vue de juger de leur valeur et notamment de décider si elles peuvent prétendre se rapprocher de l'idéal d'une connaissance certaine et authentiquement justifiée, notamment en matière de communication et d’information, dans le Monde Arabe. On aurait compris des intervenants qu’il y a une recherche à s’entendre et parler d’un même langage, pour la compréhension et l’utilisation de concepts communs, admis et partagés. Il s’agirait d’adopter une stratégie de communication et de traitement de l’information d’autant plus que, dans la sphère mondiale des média la grande puissance de la planète, impacte selon leur volonté les autres pays empruntant la voie de l’émergence. Les journées qui vont suivre donneront certainement un éclairage plus net sur les enjeux pointés par ce colloque.