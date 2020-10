UNIVERSITE ‘’DJILLALI LIABES’’ : Journée de la sécurité alimentaire célébrée à Sidi Bel Abbès

Ayant coïncidé cette année avec un vendredi, la célébration de la journée mondiale de l'alimentation à Sidi Bel Abbès, a été avancée au jeudi 15 octobre 2020, et tenue au niveau de l'université Djillali Liabès ex-ITMA), sous le thème "Ensemble, "Cultiver, «Nourrir,’ Préserver". C'est Mr Limani Mustapha, wali de Sidi Bel Abbes, qui a présidé la cérémonie officielle de la célébration de la manifestation, après avoir procédé au lancement de la campagne labours-semailles 2020/2021, à partir de l'exploitation agricole individuelle Zeblah, dans la commune de Tilmouni,11 km à l'est du chef-lieu de wilaya. En dépit de la crainte à la propagation de Covid 19, l’événement a connu un grand succès de par la forte présence des exposants et du grand public. Le wali et la délégation qui l'accompagnait ont donc visité les stands et autres chapiteaux dressés pour l'occasion par différents opérateurs économiques et professionnels du monde agricole, à l'exemple de l'institut national de la protection des végétaux, l’institut technique des grandes cultures, l’institut technique des cultures maraîchères et industrielles, l’institut national des recherches agricoles, l’institut technique de l'élevage, la coopérative des céréales et légumes secs, la conservation des forêts, les stands de la femme rurale et ceux des partenaires agricoles ,notamment les agriculteurs, fortement présents avec des parterres de plantations, de nouveaux matériels agricoles et de produits fruitiers variés..L'objectif principal de cette journée locale de l'alimentation, selon les exposants, serait de sensibiliser l'opinion, en l'invitant à agir énergiquement au profit des populations affamées mais aussi en faveur d'une alimentation saine pour tous.