UNIVERSITE ‘’DJILLALI LIABES’’ DE SIDI BEL ABBES : Plus de 150 professeurs revendiquent des logements de fonction

150 professeurs de l'université ‘’Djillali Liabes’’ de Sidi Bel Abbès ne savent actuellement à quel saint se vouer ou se dévouer pour avoir droit à un logement de fonction. Ils n'ont cessé ces jours, de lancer des SOS aux premiers responsables du secteur, les priant d'intervenir et tenter de trouver une réméditation adéquate à leur éternel problème de logement qu'ils considèrent comme un droit absolu. ''Nous occupons même d'autres postes de responsabilité au sein de notre prestigieuse université mais sans pour autant avoir de la chance d'y résider'', lancent certains des représentants de professeurs qui rappellent que plusieurs d'entre eux seraient établis dans les wilayas limitrophes. ''C'est un problème des plus ambigus que nous vivons aujourd'hui à l'U.D.L, renchérissent d'autres professeurs, rappelant qu'ils auraient recouru à toutes les voies légales mais tous nos efforts se sont avérés tel un coup d'épée dans l'eau"! D'autres plaignants ajoutent:" en dépit de toutes nos souffrances quotidiennes, nos responsables n'ont tenté aucune mesure d'apaisement à ce dossier épineux de logements de fonction, ni même une enquête, alors qu'il existe des accords entre notre ministère et celui du logement définissant les modalités d'octroi de logements de fonction à qui de droit.