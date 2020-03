UNIVERSITE DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES D'ALGER : Reprise des cours le 5 avril via une plateforme numérique

L’Université des sciences et technologies ‘’Houari Boumediene’’ (USTHB) d’Alger a annoncé, lundi dans un communiqué, qu’elle assurera la reprise « effective » des enseignements le 5 avril prochain via une plateforme numérique permettant la continuité de l’enseignement à distance en respectant le calendrier des cours dans la foulée des mesures prises pour lutter contre le Covid-19, rapporte l’agence officielle.« Dans le but d’assurer la reprise effective des enseignements le 5 avril, l’USTHB s’est associée avec son partenaire Cisco pour le lancement de la plateforme numérique Webex permettant la continuité de l’enseignement à distance en respectant le calendrier des cours », a précisé le communiqué signé par le recteur de l’USTHB, Djamel Eddine Akretche. Les enseignants et les étudiants seront invités à rejoindre les sessions dédiées qui peuvent supporter simultanément jusqu’à 5.000 utilisateurs, a expliqué la même source. Les cours dispensés peuvent être consultés en différé, en streaming, sur la plateforme Moodle fonctionnelle dans l’espace de travail numérique de l’USTHB, a relevé la même source, ajoutant que la nouveauté est que l’accès peut se faire via plusieurs supports: PC, mobiles Smartphones et même téléphones fixes en formant un numéro gratuit.