UNIVERSITE DE TIARET : Des étudiants bloquent les portes de la DOU

Le docteur Hannachi, directeur des œuvres universitaires, contacté par le journal "Réflexion" au sujet de la fermeture du siège de la direction des œuvres universitaires de la wilaya de Tiaret, dira: ‘’Cette organisation estudiantine ignore totalement que la direction de l’université a fermé l’institut des sciences agricoles et ce, pour des travaux de réfection eu égard à sa vétusté et qu’on a changé les lignes de transport pour assurer la liaison entre le campus "Karman" et la faculté des sciences agricoles qui a été affectée à la structure fraichement inaugurée et laquelle abrite les sciences agricoles ainsi que les départements de sciences politiques et actuellement l’institut des sciences agricoles(ITMA) est vide et tout le staff enseignant ainsi que les étudiants se trouvent dans la nouvelle structure et pour faire des pressions, l’organisation ou le mouvement national des étudiants algériens ne voyant pas cette légitimité ont précipitamment fermé les portes de la DOU’’. Le directeur ajouta : ‘’à ce titre, j’ai saisi le tribunal administratif pour l’informer de ce grand dépassement ou même des agents de la DOU ont été menacés et ont essuyé des insultes et après un moment, la direction générale de cette organisation m’a supplié de retirer la plainte et que ce malentendu sera réglé à l’amiable. Le directeur a tenu à rappeler que certaines organisations estudiantines veulent imposer leur diktat loin du consentement de larges franges d’étudiants et que des manipulations hors université font tordre toutes formes de communication et concernant les organisations, les préoccupations sont légitimes et fondées avançant à ce titre les prestations de restauration et de transport.