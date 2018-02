UNIVERSITE DE TEBESSA : Une étudiante conçoit un robot doté d’une intelligence artificielle

Avec des moyens techniques des plus limités, la jeune Fouzia Adjaïlia, étudiante à l’université de Tebessa, où elle poursuit un cursus d’études de post graduation, vient de mettre au point un androïd doté d’une intelligence artificielle, un domaine qu'elle affectionne tout particulièrement. Cette jeune femme, dont il faut saluer les efforts méritoires et qui demande à être sérieusement encouragée dans cette voie, explique que faute de moyens techniques à disposition, elle a été amenée à faire l’acquisition des tous les composants nécessaires à la mise au point de son robot, à l’aide de ses fonds propres. Celui qu'elle a baptisé Gardenia, est capable d’une certaine autonomie, lui permettant, par exemple, de détecter des mouvements alentour, d’entretenir une conversation et de se déplacer en contournant les obstacles placés sur son chemin. Il peut aussi danser quand on le lui demande ou bien réciter des versets du Coran.