UNIVERSITE DE SIDI BEL ABBES : L’handicap et les arts, thème d'un séminaire

La faculté des sciences humaines et sociales de l'université Djillali Liabes de Sidi Bel Abbès, a organisé, un séminaire à visée internationale de deux jours, sous le thème" le handicap et les arts", relatif à l'approche culturelle des enfants aux besoins spécifiques. Ce colloque, tenu sous le haut patronage du wali, a été rehaussé par une forte assistance et collaboration des responsables du Laboratoire Algérie, Histoire et Société, du Laboratoire Du Texte Théâtre algérien ainsi que des membres de l'Atelier culturel. Un programme riche et diversifié, composé de plusieurs séances à caractère éducatif et formatif, a été présenté en la circonstance par la coordinatrice du séminaire, Pr Manie, Dr Kharwa, Pr Lith, Wafaa, et d'autres participants, sur "les personnes aux besoins spécifiques et la valeur que revêt ''l'art'',considéré comme moyen essentiel pour leur intégration effective dans la société.