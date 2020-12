UNIVERSITE DE MOSTAGANEM : Validation de 14 projets du 3ème cycle de doctorat

Ces 14 projets concernent les filières à savoir : les arts dans les domaines des arts : 15 postes ; sciences politiques :15 postes ; lettres et langue arabe : 30 postes ;, lettre et langues étrangères : 18 postes ; mathématiques : 18 postes ; sociologie : 9 postes ; sciences naturelles (chimie et physique) : 15 postes : sciences économiques de gestion et de comptabilité : 30 postes ; sciences humaines et sociales : 30 postes ; science naturelles et de vie : 45 postes ; sciences techniques : 27 postes ; entrainement et activité physique et sportive : 15 postes ; sciences agronomiques : 6 postes . Notons que le concours se tiendra en janvier 2021 alors que le dépôt des dossiers se fera sera dans les prochains jours. Cette formation concerne les filières précitées et est ouverte à tous les étudiants qui le souhaitent, sans sélection préalable, vu que ces sièges pédagogiques se soumettent; à une organisation sélective basée sur un concours. Ce dernier ne concernera que les diplômés d’un master ou disposant d’un diplôme de la même équivalence, notamment en recourant à l’enseignement à distance qui peut être une formule appropriée à condition qu’elle soit soutenue par les moyens technologiques et satellitaires nationaux. Des strictes mesures pédagogique, scientifique et réglementaire sont à la tête de la configuration du cycle doctoral. De la somme de ces trois onglets conceptuels, il en découle d’innombrables conditions. La première souligne l’impérative nécessité de répondre à la demande des postes pédagogiques; sur le plan pédagogique, scientifique, social et économique. Quant à la seconde règle, elle se penche sur la disponibilité d’une commission spécialisée dans ce créneau. A cela s’ajoute, la sélection d’un corps universitaire qualifié, à savoir : les enseignants. Un choix qui repose principalement sur les compétences des professeurs du cycle doctoral. Cependant, la troisième formalité se base sur l’aspect financier. Ce répertoire s’assure de la mise en place de toutes les fournitures nécessaires, pour garantir un environnement d’études adéquat aux futurs doctorants. Par ailleurs, la quatrième condition révèle que ceux qui ont obtenu un master; ouvrent droit à concourir dans n’importe quelle spécialité de leur choix. En outre, tout sujet de doctorat exposé à une éventuelle expérience scientifique fera sujet d’étude par un comité chevronné.