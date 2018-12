UNIVERSITE DE MOSTAGANEM : Un Forum sur les activités artistiques dans le primaire

Un forum national sur les activités artistiques et éducatives dans l’enseignement primaire, a été organisé durant deux jours pendant la semaine dernière par l’école supérieure des enseignants de l’université ‘’Abdelhamid Ibn Badis’’. En effet, l’école supérieure des enseignants à Mostaganem a abrité durant cet événement les activités artistiques et ses symptômes éducatifs et esthétiques que comporte le programme de l’enseignement primaire, car des débats se sont échangés sur plusieurs thèmes à l’instar des activités artistiques dans le développement de l’apprenant. Cependant, la thématique sur les principales activités artistiques et éducatives dans l’enseignement primaire s’est axée sur le renforcement des capacités de l’élève sur le plan social et culturel. A ce propos, la professeure de l’université d’Alger a indiqué en ce sens, que ces recherches ont confirmé que l’éducation de l’activité artistique repose sur le développement spirituel, la consolidation des valeurs et la confiance en soi avec conscience et autonomie en croissance sociale et culturelle. En revanche, si on compare les études qui ont confirmé entre la réalité et l’enseignement des activités de l’école. Cependant, on trouve, passion et rupture. Les résultats de ces études ne sont pas investis. Du coup, elle a confirmé l’importance des couleurs dans l’enseignement dont elle s’est concentrée sur la nécessité des couleurs, le bleu et le rouge pour attirer l’intention de l’enfant scolarisé dans l’enseignement primaire. Toutefois, cette formation exige des enseignants spécialisés dans l’éducation artistique laquelle est une importance capitale pour développer les capacités intellectuelles des élèves dans l’enseignement primaire.