UNIVERSITE DE MOSTAGANEM : Rencontre expert de l’Union européenne et universitaires

Ces dernières ont été représentées respectivement par les professeurs : Medjahed et Hadjira Benoudnine, Samia Houcine, Nawal Abdellatif Mami, Benabas, Amine Hamou et Megnounif lesquels sont intervenus avec des communications thématiques ainsi que dans les débats qui s’en suivirent. En 2019, l’université de Mostaganem s’est lancée dans l’élaboration de sept (7) projets CBHE dont l’un d’eus a été finalisé en février 2019 et a eu l’approbation de l’expertise européenne tandis que les six (6) autres sont en cours de montage. A noter que parmi les 820 projets inscrits en 2018, seuls quelque 124 projets ont été acceptés mais, au niveau nation ce ne sont que (4) quatre projets qui ont été inscrits en 2019 et un (01) seul a fait l’objet d’acceptation par l’Union européenne et c’est celui qui a été élaboré par l’université de Mostaganem. C’est une des raisons qui a motivé le choix de Mostaganem pour accueillir cette rencontre de haut rang sachant que chaque projet de ce genre exige une certaine technicité et un travail colossal. Selon les universitaires de Mostaganem, le succès enregistré est partagé avec M. recteur de l’université de Mostaganem, en l’occurrence, le Pr. Mustapha Belhakem, grâce à ses encouragements et son suivi de gestion des porteurs des projets CBHE.