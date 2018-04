UNIVERSITE DE MOSTAGANEM : ‘’Portes ouvertes’’ sur l’orientation au profit des lycéens

La direction pédagogique de l'Université Abdelhamid Ibn Jadis de Mostaganem a organisé des portes ouvertes au niveau de la bibliothèque centrale de ce lieu du savoir en fin de semaine au profit des élèves concernés par l'examen du baccalauréat. Cette initiative permettra aux lycéens de connaître plus de renseignements inhérents sur le système d'orientation et des spécialités. Cette opération s'inscrit dans le contenu de la formation opéré par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Cette année reste sur quatre choix avec l'intégration des améliorations au profit des lauréats en plus des facilitations. A ce propos, le vice-recteur de l'université chargé de la pédagogie, Yahla Houari a indiqué que dans le cadre de la préparation de la rentrée universitaire 2018-2019, des portes ouvertes sont faites pour faire connaître toutes les filières devant les nouveaux étudiants lesquels ont eu la présentation des offres de formations nationales et locales. Ils ont aussi eu des explications sur les opérations d'inscriptions préliminaires et des orientations. Cela c'est l'essentiel dira-t-il. La formation du nouvel étudiant demeure importante dans la restructuration du système de l'enseignement supérieur. En ce qui concerne cette année pour le nouvel étudiant dans la première étape du 26 au 30 juillet de l'année en cours, l'étudiant aura quatre spécialités au choix parmi lesquelles un choix LMD et à la deuxième étape si, on ne lui donne pas une des sections qui l'a choisi, on lui donnera le quatrième choix ou LMD. Zéro choix dans ce cas-là on lui donnera une autre opportunité. Par conséquent, il y a du nouveau cette année a-t-il annoncé.