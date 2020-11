UNIVERSITE DE MOSTAGANEM : Le Recteur explique les mesures prises contre le Covid

Il a révélé les préparatifs et les mesures de prévention prises dans le cadre d’un protocole sanitaire déjà mis en place au sein des facultés et résidences universitaires de la wilaya, et ce en prévision de la rentrée universitaire 2020/2021. Le protocole détaillé en question vise à contrer toute éventuelle propagation du coronavirus, pour une reprise universitaire sécurisée. Le premier responsable de l’université de Mostaganem a indiqué que la majorité des facultés ont achevé les examens de fin d’année, notamment ceux des rattrapages et ont déjà entamé l’opération des inscriptions des étudiants admis et ceux du Master, à l’exception de certaines facultés qui ont organisé des examens à distance au profit des étudiants , résidents loin, ayant eu des empêchements pour se déplacer à l’université de Mostaganem. Notons que l’opération de l’étude des transferts des étudiants de la 2ème et 3ème année « License » est également en cours. Il a fait savoir que 95% des thèses de master ont été débattues, à partir du mois de juillet et clôturées au cours des mois de septembre et octobre dernier dans le cadre de l’achèvement de l’année universitaire 2019-2010. Il a été recensé cette année 8792 étudiants promus, dont 4642 licenciés et 4150 du master, a-t-il déclaré. S’agissant des inscriptions des nouveaux étudiants, orientés vers l’université de Mostaganem, « on a recensé 4177 nouveaux bacheliers dont 3496 ont déjà effectué les inscriptions, soit un taux de 84% » a-t-il ajouté. A propos de la rentrée universitaire 2020-2021, prévue le 15 décembre prochain, le même responsable a indiqué que les étudiants seront devisés en groupe, dans le cadre du respect stricte du protocole sanitaire, selon l’évolution de la pandémie. Les études s’étaleront sur 3 semaines et comprendront seulement les matières essentielles. Certaines facultés débuteront les cours en ligne à partir du 1er décembre prochain. En matière d »aménagements l'université a bénéficié de plusieurs projets notamment l’aménagement de l'École supérieure d’agronomie, où 2 amphis d’une capacité de 600 places pédagogiques ont été réceptionnés, en attendant la réception d’un autre d’une capacité de 800 places pédagogiques. D’autres projets sont enregistrés, à l’image de la réalisation d’une serre intelligente, bassin d'élevage et de l'aquaculture, un laboratoire itinérant de test « PCR » concernant le dépistage du coronavirus ainsi que d’autres analyses, destinés aux régions éloignées, un scanneur médical spécifique, en plus du développement des techniques de l’irrigation, a-t-il ajouté. Il a rappelé que l’université de Mostaganem est classée parmi les premières universités en Algérie , vue qu’elle dispose de 13 revues scientifiques mondialement connues , considérées comme un espace de recherche scientifique et de partage des travaux et collaborations des enseignants, a-t-il conclu.