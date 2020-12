UNIVERSITE DE MOSTAGANEM : L’année universitaire 2020-2021 en chiffres

L'Université de Mostaganem, Abdelhamid Ben Badis, a proposé 258 offres de formation doctorale au titre de cette nouvelle rentrée universitaire 2020/2021. Elle compterait environ 4200 nouveaux étudiants, portant ainsi le nombre total à 28000 étudiants en post-graduation et 1174 en 3ème cycle. A rappeler que l'université comprend neuf 9 Facultés et un institut, car elle tient à assurer une formation de bonne qualité à travers 74 cours de formation en licence et 108 cours de formation en master, issus de 12 domaines de formation au sein de l'Université de Mostaganem, en plus d'une formation en sciences agricoles et une autre similaire en sciences médicales. L’Université de Mostaganem, Abdelhamid Ben Badis n’avait, au cours de la saison précédente, que 4 642 étudiants qui avaient obtenu leur diplôme de licence, en plus de 4 150 étudiants en maîtrise, de sorte que le nombre de diplômés en phase de graduation a atteint 8 792 étudiants. Entre-temps alors, 75 étudiants ont été couronnés d'un doctorat en sciences, sur un total de 446 inscrits à la préparation pour ce diplôme, tandis que le nombre de ceux qui ont obtenu un doctorat en 3ème cycle a atteint 88 sur un total de 701 prétendants inscrits. Ainsi, le nombre de diplômés en post-graduation a atteint 163 étudiants sur un total de 1147 inscrits, jusqu'en novembre 2020. En matière d’encadrement, de tous ces étudiants, il est assuré par 1257 professeurs-chercheurs, dont 207 professeurs de l'enseignement supérieur et deux professeurs des hôpitaux universitaires. Ceci signifie que le pourcentage d'encadrement pédagogique par des professeurs assistants et chargés de cours est une classe d'un enseignant pour 20 étudiants, alors qu’il y a 47 étudiants par classe pour chaque professeur au rang de professeur et conférencier. Afin de valoriser les capacités humaines dans l'encadrement, 37 postes financiers ont été ouverts pour le recrutement de professeurs- assistants en section B et 17 postes financiers pour recruter des professeurs hospitalo-universitaires et ce, au titre de l'année universitaire 2020. Sur un autre volet, il est indiqué que ce sont quelque 1277 salariés des catégories d’agents administratifs, techniques et des assistants de département, qui encadrent en moyenne 20 étudiants.