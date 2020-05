UNIVERSITE DE MOSTAGANEM : Inauguration d’un laboratoire de dépistage du Coronavirus

Dans l’optique d’apporter une contribution scientifique à une meilleure connaissance de l’agent pathogène, l’Université de Mostaganem, Abdelhamid Benbadis (UMAB) a fait la prouesse de se doter en l’espace d’une dizaine de jours à peine d’un laboratoires de biologie moléculaire qui sera en service pour le dépistage du virus pandémique, le Covid-19.En effet, le recteur de l’UMAB, en l’occurrence, le Pr Belhakem Mostefa ,et en collaboration avec le Directeur de la Santé Publique et de la population de la wilaya de Mostaganem ont inauguré ce laboratoire d’analyse biologiques moléculaires de niveau de sécurité appartenant à la « Catégorie P2 », situé à l’ITA, au niveau de la faculté des Science de la Nature et de la Vie (SNV). Il est à noter qu’il est doté d’équipements ultra modernes selon les normes internationales lui conférant un statut de haut rang parmi les quatre catégories de laboratoires classifié par les les autorités mondiale de la Santé. A ce titre, il faut savoir que ce prestigieux acquis pour la wilaya de Mostaganem reste pour l’instant le seul et l’unique en son genre, au niveau du territoire nationale et dont ont peut être fiers. Cette belle et utile réalisation, n’a été possible que grâce la perspicacité et la participation de nombreuses personnes de la Faculté de Médecine, d’Agronomie et du staff administratif de l’université a qui es adressée ici, l’expression de parfaite considération accompagnée de vifs remerciements, à leur bon endroit et qui vont se reconnaitre certainement. La principale mission du laboratoire est d’effectuer le dépistage du virus du Corona virus 19 au niveau de l’université, dans l’ex-siège de l’ITA, au centre-ville de Mostaganem. S’agissant du staff de ce laboratoire , il est composé de Maitres Assistants Hospitalo – Universitaires de la faculté de Médecine, d’enseignants de la faculté SNV et d’ingénieurs biologistes .Entre temps, un dossier complet de demande d’agrément à été adressé, sous couvert des autorités compétentes de la wilaya, en vue en de recevoir l’aval de l’institut Pasteur ,d’Alger.