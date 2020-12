UNIVERSITE DE MOSTAGANEM : Dernières retouches pour accueillir les étudiants

En prévision de la rentrée universitaire, prévue demain 15 décembre, l'université de Mostaganem procède aux dernières retouches pour accueillir les étudiants. En ce sens , le vice-recteur de l'université, chargé de la pédagogie, M. Yahla Houari a indiqué que l'université de Mostaganem a bénéficié de 258 offres en formation doctorale pour l'année universitaire 2020/2021, il a ajouté que plus de 4000 nouveaux étudiants, sont attendus avec un nombre total de 28000 étudiants en progression et 1174 dans des études supérieures. Il a indiqué que l'université de Mostaganem a pris toutes les mesures nécessaires concernant la pandémie Coronavirus et ce, à l'instar des autres universités algériennes. A cet effet, elle a pris un ensemble de mesures préventives pour suivre le rythme des procédures liées à la reprise des activités pédagogiques où il a été mis en place un protocole de santé pour recevoir les groupes à travers des sections, selon un calendrier maîtrisé pour toutes les étapes d'enseignement, à partir de la licence au Master. Le même responsable a indiqué que les études seront en mode présentiel et s'étaleront jusqu'à 3 semaines après, les études seront incluses dans la plate-forme numérique. Les professeurs ont été invités à inclure le contenu du matériel pédagogique via la plate-forme "Model" dédiée à l'apprentissage à distance. Pour atteindre cet objectif, une chaîne a été lancée portant, le nom d'Abdelhamid Ibn Badis, accessible via le lien : educ.univ-mosta.dz. Afin de valoriser le contenu de cette chaîne, tous les professeurs ont été invités à intégrer leurs leçons enregistrées dans l'un des quatre laboratoires audiovisuels et ont été équipés pour faciliter le processus de conception et de placement des leçons dans la chaîne. Une chaîne de télévision a également été lancée afin de couvrir et d’être au courant de toutes les activités menées par l'Université de Mostaganem, afin que la famille universitaire en soit consciente, notamment au regard de la nécessité de respecter le protocole de santé, notamment les mesures de distanciation sociale, et d'éviter les rassemblements pour limiter la propagation du Coronavirus.