UNIVERSITE DE MOSTAGANEM : Conférence sur l'appui des start-up

La faculté des sciences exactes, de l’université de Mostaganem, en collaboration avec l’agence nationale de l’emploi de jeunes ainsi que plusieurs opérateurs économiques et entreprises bancaires a organisé une conférence sur l'appui des start-up « weekend pendant une durée de 3 jours. » En effet, cet évènement connait la participation de 46 étudiants universitaires venant de 10 wilayas, a-ton appris ce dimanche des organisateurs. Selon le président du club culturel et scientifique « I-TECH », cette manifestation nationale est une compétition entre 9 équipes, composées de plusieurs universitaires des divers instituts et universités du pays pour mettre à profit leurs idées et leur savoir-faire, en matière de modernisation, d'innovation et de développement. Cette rencontre, supervisée par 12 experts et professionnels qui a duré 54 heures, comprend divers ateliers relatifs à la contribution des start-up ,aux côtés des entreprises nationales et des instances publiques de promotion de l'économie et du Commerce .Cette conférence se veut être un espace de concertation autour des solutions intelligentes, et aussi une occasion pour améliorer davantage divers domaines, à travers des plates formes numériques notamment des logiciels dans les domaines de transport, commerce , enseignement supérieur, environnement, industrie traditionnelle et ceci, à travers la promotion des start-up dans tous les domaines. Elle tend également à créer une plateforme d'échanges entre les start-up et l'ensemble des intervenants administratifs et économiques afin de mettre à profit les propositions, projets et offres ,à travers des mesures devant permettre une prise en charge des préoccupations soulevées. Cet événement vise, par ailleurs, la mise en place d'une cartographie nationale des start-up et d'un écosystème territorial numérique, dans le domaine du service public de proximité ainsi que d'une plateforme digitale dynamique, sous forme d'un espace de recherches et de choix de solutions innovantes, pour les utilisateurs. Il s’agit, par la même occasion de permettre aux start-up de suivre le fil du développement et de s’intégrer avec la croissance économique. Cet évènement favorise également la rencontre entre les opérateurs économiques nationaux et les start-up, en vue de créer un lien permanent, dans le cadre de l'échange de connaissances et d'innovations .technologiques, en faveur de la diversification et du développement de l'économie algérienne, à travers une vision prospective et future.