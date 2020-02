UNIVERSITE DE MOSTAGANEM : Appel à candidatures pour un Prix ‘’UNESCO’’ de microbiologie

L’Université de Mostaganem Abdelhamid Ibn Badis est destinataire via le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique d’un appel à candidatures pour le Prix UNESCO-Carlos Finlay, pour la microbiologie, au titre de l’année 2020, a-t-on appris, récemment. Selon les informations officielles, ce prix est destiné à récompenser un individu, une institution, une organisation non gouvernementale ou toute autre entité, qui par le biais de ses recherches et de ses acquis, a apporté une contribution majeure à la discipline de la microbiologie et à ses applications. Dans ce cadre, il est indiqué que les candidats sont tenus de soumettre leurs candidatures en ligne sur le site web suivant: https://fr.unesco.org/news/appel-candidatures-prix-unesco-carlos-j-finlay-microbiologie-2020 et que la date limite de dépôt des candidatures est fixée au 10 février 2020.