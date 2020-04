UNIVERSITE DE BLIDA : L’enseignement à distance se déroule à un "bon rythme"

Le recteur de l'Université "Saad Dahlab" de Blida Mohamed Benzina a affirmé que l'opération d'enseignement à distance approuvée par les autorités publiques pour contribuer à freiner la propagation du nouveau coronavirus se déroule à un "bon rythme", tout en soulignant la nécessité de satisfaire à quelques exigences, notamment le débit élevé d'internet, pour obtenir la pleine réponse des enseignants et étudiants à ce type d'enseignement. Durant cette période de confinement total imposé à la wilaya de Blida pour mettre un frein à la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus, M. Benzina a déclaré que son université avait lancé l'opération d'enseignement à distance suite à la correspondance du ministre de l’Enseignement supérieur, reçue en mars dernier, précisant que les choses allaient "bon train" et que la plateforme numérique dédiée à l'opération est quotidiennement actualisée. "Nous procèderons, à partir de la semaine prochaine, au suivi des étudiants, tous niveaux et spécialités confondus, et nous songeons même à introduire, au courant du mois d’avril, les travaux pratiques (TP) et permettre ainsi aux étudiants de suivre les leçons sous forme de vidéos sur youtube par exemple", a-t-il expliqué. Affirmant que l’université était en contact permanent avec les enseignants pour s’assurer de la publication des cours et travaux dirigés (TD) sur la plateforme numérique, M. Benzina a estimé que le taux de participation dépassait les 60% pour les profs, et se situait au-delà de 50% pour les étudiants.