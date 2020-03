UNIVERSITE ABDELHAMID IBN BADIS MOSTAGANEM : Colloque national sur le cinéma numérique

La Faculté des lettres arabe et des arts, en collaboration avec l’équipe PRFU « Esthétique de réception dans le cinéma numérique et espace virtuel » organisent le 1er colloque national sur le thème : le Cinéma numérique : Idéologies et contenus. Cette rencontre tombe à point nommé dans une ville qui peut se targuer d’une salle de cinéma, au top et c’est de bonne guerre que ce colloque en question se tiendra au niveau de la salle de conférences de la bibliothèque centrale –ITA-.Les principaux axes de colloque concerneront les sujets suivants, à savoir : le scénario dans le cinéma numérique, le cinéma numérique : entre création artistique et contenu, socioculturel, Cinéma et politique, Cinéma et films de fiction, Cinéma numérique arabe : état de lieux. Pour rappel et en rapport avec le sujet, sous l’angle technique, à noter que Mostaganem est en voie de réceptionner la salle de cinéma « Ifrikia » ayant subi des travaux de réhabilitation pour devenir un lieu prestigieux, doté des dernières technologies numériques, en rupture totale avec l’ancien système de projection. Ces équipements sont certifiés ISO et CEE tandis que sa capacité d’accueil est passée à1020 sièges, les strapontins compris, ce qui fait que cette salle de cinéma, a réussi à conserver son titre de le plus grand écran d’Afrique.