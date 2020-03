UNIVERSITE ‘’ABDELHAMID IBN BADIS’’ DE MOSTAGANEM : Forum national sur les relations publiques modernes

Un forum national sur les relations publiques modernes a été organisé par le laboratoire de communication et d'études des médias de l'Université de Mostaganem en collaboration avec une équipe de chercheurs composée de professeurs. Etaient présent à cette rencontre des partenaires des institutions de l’office de la jeunesse et de l'emploi et les activités associatives partenaires du département des sciences de l'information et de la communication, avec la contribution efficace des étudiants spécialisés en relations publiques, dans une exposition de travaux et d'activités. En effet, le doyen de la Faculté des sciences sociales et humaines, le professeur, Guidoum Ahmed, a donné le coup d’envoi du forum national .Pour sa part ,le chef de département des sciences et des médias et de la communication, le docteur, Larbi Bouamama et le chef du conseil scientifique de la faculté, Tadjine Ali, sont intervenus à la session d’ouverture tandis que, le coordinateur du forum, Salah Felag Chibra, a expliqué les axes du programme d’intervention et les objectifs de cet événement avec ses dimensions dans le domaine des connaissances professionnelles. Durant cet évènement, plusieurs intervenants académiques ont axé leurs interventions sur des assises scientifiques où plusieurs thèmes scientifiques ont été débattus par les professeurs chercheurs de plusieurs universités.