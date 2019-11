UNIVERSITE ABDELHAMID BEN BADIS : Conférence internationale sur le sport à Mostaganem

L’Université Abdelhamid Ben Badis de Mostaganem a accueilli les 5 et 6 novembre la 9ème Conférence internationale qui s’est tenue sous le slogan « l’état de la science et des techniques des activités physiques et sportives dans la société». Ce slogan évocateur nourrit l’espoir de faire profiter les bienfaits de la pratique d’une activité sportive aux membres de la communauté de tous les segments ou équipes et aux clubs de sport, de diverses disciplines. A noter que cette rencontre de haut niveau, s’inscrit en droite ligne dans la continuité des recommandations du précédent colloque international. Les conférenciers ont fait remarquer que, outre le phénomène de propagation terrible de maladies et d'épidémies et même de problèmes psychologiques chez les jeunes, le sport a sa place et son rôle dans la réduction de certains problèmes psychologiques. Les intervenants on souligné l’importance de la science du sport dans la santé publique de l'individu et de la société quel que soit le niveau social des individus. Les thèmes de ce forum international ont été présentés dans les domaines du sport éducatif, du sport, de la santé et de la formation sportive ainsi que dans divers domaines notamment ceux des médias, de la communication sportive et de la technologie. Ainsi, le résultat de ces travaux, issus de cette conférence internationale, ont été des recommandations d’ordre général incitant à tirer profit des dernières recherches scientifiques et ce, dans l’intérêt de la communauté sportive en général et la communauté sociale quel que soit son rang ou sa condition ....