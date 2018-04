UNIVERSITE ABDELHAMID BEN BADIS : 5ème forum sur l’éthique journalistique

Le 5ème Forum international sur la formation éthique et professionnelle des journalistes et des professionnels de la communication sera organisé à l'Université d'Abdelhamid Ben Badis à Mostaganem les 18 et 19 avril en cours ont indiqué les organisateurs. Le chef de département de l'information et de la communication à l'Université de Mostaganem (Coordonnateur du Forum), Dr. Larbi Bouamama, a précisé dans un communiqué, que ce forum scientifique, auquel assistera de nombreux académiciens et experts du pays et de l’étranger sera consacré cette année à la réalité de l'enseignement des médias et de l'état de l'éthique des médias dans l'exercice professionnel des journalistes. Cependant, les interventions des participants à ce forum universitaire seront axés autour des services d'information et de communication en Algérie et dans le monde arabe et celles qui concernent le renforcement des principes d'éthique et les règles professionnelles dans la presse et les fonctions de communication ainsi que les perspectives de partenariat dans le domaine de la formation professionnelle pour les journalistes et les professionnels de la communication entre l'Université d’une part, et d’autre part pour les organisations de médias nationaux et internationaux. En outre, il sera organisé autour de cette rencontre, un atelier international de doctorant pour les étudiants en doctorat dans les médias de diverses universités algériennes, a t on ajouté. Cet atelier scientifique aidera les chercheurs en cycle de doctorat à évaluer leurs recherches scientifiques, notamment celles relatives à l'éthique des médias et les règles de pratique du journalisme et les programmes de formation et d'enseignement des médias et l'importance du professionnalisme dans le journalisme. Ce forum est organisé par le Laboratoire d'études sur l'information et la communication et le Département de l'information et de la communication de l'Université de Mostaganem avec la participation de professeurs et d'experts des universités d'Algérie, d'Irak, de Jordanie, des EAU et de Tunisie a t on précisé.