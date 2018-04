UNIVERSITE ABDELHAMID BEN BADIS : 120 étudiants à la 1ère édition de la ‘’startup Weekend Murustaga’’

Comme à son accoutumée et fort de son expérience dans le domaine du coaching, le « Club Indaza » est égal à sa philosophie dynamique dans le cadre du développement des idées novatrices et innovantes. Ceci dit, sa « startup Weekend Murustaga a su rassembler dans cette 1 ère édition quelques 120 étudiants et étudiantes venus des quatre coins de l’Algérie. Ils sont tous jeunes, dynamiques et imbus du désir d’avancer en mettant en avant leurs idées et savoir faire, chacun dans son domaine de prédilection et les premiers arrivés sont « Charette Club EPAU d'Alger ». Par ailleurs, c’est devant un jury composé de coachs prestigieux dans les « sphères des Startups » que ces jeunes ont eu à exposer et défendre les projets innovants dont ils sont porteurs. Cela n’a pas été facile pour certains d’avoir une démarche aisée et fluide par contre, pour certains, armés de conviction, ils ont su mettre en valeur leur travail. C’est une compétition ardue à laquelle se sont livrés nos talentueux étudiants et l’on devine que la jeunesse algérienne est pleine de ressources et d’ambition pour peu qu’elle trouve des conditions favorables. Mais n’oublions pas de rendre hommage à l’encadrement de cet évènement qui est un véritable challenge et là, on peut dire que la « team indaza club » s’est bien entourée de prestigieux noms, à savoir : Nassim Touati Consultant en gestion des projets culturels, formateur en soft skills et en communication ; Yasser Abdesselam au profil époustouflant, titulaire d’un Master Académique en Marketing Relationnel est aussi de la partie ;Tawfik Boukhobza, Coach en Développement Commercial ; Ichem Mebarki, le plus jeune fondateur du réseau social DirassaTic, âgé de 21 ans seulement était présent lui aussi ;présence remarquée de la 2eme Coach en la personne de SHAHENAZ KENZA ZIGHEMI, formatrice et consultante en Communication ;Waleed Serir, propriétaire d'entreprise, occasionnel Blogger et digital Marketing et certifié par Google Analytic sans oublier Ismahène Lekhlifi, Master en Génétique et sa lourde formation en inter culturalité .