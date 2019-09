UNITES INDUSTRIELLES POLLUANTES A ORAN : 15 usines déjà mises en demeure

Depuis le lancement de l'opération, 15 unités polluantes ont été mises en demeure pour rejet de déchets industriels dans les zones humides à Oued Tlelat et Es-Senia. Les sorties de la commission qui sont programmées tout au long du mois seront une occasion de plus pour contraindre les unités industrielles polluantes à se soumettre au respect de la réglementation écologique. Nos sources qui signalent qu'une loi exige des opérateurs d'installer des stations de prétraitement avant le démarrage de toute activité, faute de quoi ils seront verbalisés. Le wali d'Oran, M. Cherifi Mouloud, avait annoncé la mise en place de cette commission de wilaya pour le contrôle des unités industrielles polluantes dans les zones industrielles et d'activité. La commission entamera sa mission par le recensement des unités polluantes, notamment en matière de traitement des eaux. Des mises en demeure seront adressées aux investisseurs contrevenants et un délai leur sera accordé pour prendre les mesures qui s'imposent et rectifier le tir. La commission a toutes les prérogatives pour prononcer la fermeture des unités polluantes. Lors de sa dernière visite les zones industrielles et d'activités, le wali d'Oran avait exigé des services concernés un état des lieux et une feuille de route pour la prise en charge des problèmes de ces zones notamment celles d'Es-Senia et Hassi Ameur. La visite du chef de l'exécutif avait permis de relever tous les problèmes dans lesquels se débattent ces zones, notamment la détérioration des réseaux d'assainissement et d'évacuation des eaux pluviales, l'éclairage public et le réseau routier. L'autre grand problème soulevé lors de cette visite est l'absence de stations d'épuration dans les entreprises polluantes. A Hassi Ameur, les responsables de la gestion de cette zone industrielle ont préconisé la réhabilitation des réseaux de voirie, d'assainissement et d'éclairage public et la réalisation d'une station de relevage, ainsi que des stations de traitement des eaux dans les entreprises polluantes.