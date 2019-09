UNION SYNDICALE DES TRAVAILLEURS DU MAGHREB : Salim Labatcha élu président

Le secrétaire général de l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA), Salim Labatcha, a été élu, à Tunis, président du Conseil central de l’Union syndicale des travailleurs du Maghreb arabe (USTMA).Dans le même cadre, le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Nourredine Taboubi, a été élu secrétaire général de l’USTMA. Selon Taboubi, une réunion du Conseil central de l’USTMA sera convoquée prochainement, alors que le secrétariat général de cette union sera appelé à impulser l’action de l’union à tous les niveaux. Il a également précisé que la visite de la délégation de l’UGTA en Tunisie s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations syndicales entre les deux organisations, et l’examen des moyens de renforcer davantage les relations bilatérales. Labatcha a assuré, de son côté, que les deux organisations syndicales œuvrent à préserver et à raffermir les relations séculaires et historiques entre la Tunisie et l’Algérie de manière à répondre aux aspirations des peuples des deux pays frères. Cette visite vise à discuter de la conjoncture actuelle ainsi que des moyens à mettre en œuvre pour renforcer les relations bilatérales et l’action syndicale avec l’Union des travailleurs arabes et l’Union Africaine des travailleurs, a-t-il ajouté.