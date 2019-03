UNION NATIONALE DES ORDRES DES AVOCATS : Les avocats demandent l’ouvrir d’enquêtes sur la corruption

L’Union nationale des ordres des avocats (Unoa) appelle les procureurs de toutes les spécialisations à « ouvrir des enquêtes sur la corruption liée à l’argent public dans les plus brefs délais et à prendre des mesures conservatoires ». Cet appel de l’Union nationale des ordres des avocats qui regroupent les ordres régionaux des avocats survient au moment où de nombreuses informations faisant état de transferts illégaux de fonds vers l’étranger sont relayées et font écho aux nombreux appels de personnalités à prendre des mesures conservatoires pour protéger l’argent public. Dans le même communiqué, l’Unoa dénonce « toutes les formes d’atteinte à la liberté d’expression, à la liberté de manifester » et « condamne les interpellations et arrestations faites en dehors du cadre juridique », en avertissant que « ces pratiques sont des crimes punis par la loi ». L’Union des ordres demande également « la satisfaction immédiate des revendications du peuple, source de tout pouvoir selon l’article 7 de la Constitution », et réaffirme son « soutien au mouvement populaire pacifique demandant le changement de système de gouvernance et l’instauration d’une nouvelle république fondée sur le respect de la souveraineté populaire et le principe de souveraineté de la loi ». L’organisation considère que « la crise que traverse le pays est une crise politique par excellence et nécessite des solutions politiques urgentes».