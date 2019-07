UNE VILLE, SOUS LE DIKTAT DES ‘’GILETS JAUNES’’ : Plus de stationnement ‘’gratuit’’

La cité de Sidi Saïd tend à devenir une ville ‘’parking’’ où le moindre bout de stationnement se paye rubis sur ongles et ce quel que soit la durée du temps d’arrêt. ‘’Les gilets jaunes’’ la squattent de bout en bout et font régner leur unique loi, ‘’se garer équivaudrait à payer le prix’’. Certains de ces derniers se sont appropriés des bouts de trottoirs et font payer tous les automobilistes qui garent leurs voitures. La chasse qui leur est livrée par les forces de l’ordre public, ne semble plus les inquiéter, ils reviennent souvent à la charge et réoccupent les lieux qu’ils ont choisis. Malheureusement, les conducteurs de véhicules demeurent contraints de payer les prix exigés et n’osent plus réclamer, de peur de voir les pare-brises voler en éclats. N’est-il pas temps de prendre en charge sérieusement ce retour en force des parkingueurs qui ont tendance à exagérer en imposant leur unique ‘’loi’’ au mépris des lois de la République ?