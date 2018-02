UNE VILLE SATUREE DEPUIS SI LONGTEMPS : Enfin, révision du plan de circulation à Mostaganem

En effet, la nouvelle équipe de l’APC, n’a pas manqué de réagir à la nécessité de revoir le plan de circulation de la ville qu’elle vient de prendre en charge justement, ce jeudi passé. C’est donc au niveau de la Mairie de Mostaganem que se sont regroupés les membres de la dite commission, représentants la Direction des transports, les services de la sureté urbaine, la direction des travaux publics et notamment l’association de la sécurité routière de Mostaganem. Les travaux de cette commission ont été entamés sous la présidence de M. Abdelkader Benkhoja, P/APC de Mostaganem, en présence de son staff, se sont soldés par la prise en considération d’un certain nombre de recommandations des membres, participant à la séance de travail. Ces propositions discutées et approuvées sont la base de laquelle serait adoptée une nouvelle révision du plan de circulation routière. Il est attendu de ce dernier de cibler les points noirs qui étranglent la circulation au niveau de certains quartiers du centre-ville, particulièrement, pendant les heures de pointe. La mise en application des mesures préconisées par les membres des commissions sont validées par l’élaboration et la signature d’un arrêté communal lequel consacrera la révision effective de la nouvelle révision du plan de circulation de la commune de Mostaganem. D’autre part, pour se débarrasser du handicap de la circulation et concrétiser les décisions prises en ce sens, l’APC de Mostaganem a décidé de dégager une enveloppe financière de 100 Millions de centimes, destinée à la fourniture et pose des plaques de circulation.