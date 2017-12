UNE VIDEO MONTRANT DES PECHEURS JETANT DES QUANTITES DE SARDINES A LA MER : Le wali de Mostaganem ordonne l’ouverture d’une enquête

Le directeur de la pêche et des ressources halieutiques, M. Toufik Rahmani, a indiqué à la presse que les autorités compétentes ont ouvert une enquête concernant la vidéo qui a circulé sur la toile, notamment, sur les réseaux sociaux, et particulièrement sur le Facebook, où les internautes ont pu voir, apparemment des pêcheurs, jetant à la mer des quantités de sardines. Cette information qui a fait tache d’huile a suscité une inquiétude au milieu des autorités locales, et, dans ce contexte, le wali de Mostaganem a ordonné une enquête, selon le directeur de la pêche. Evidemment, cette enquête impliquerait tous les services concernés, à savoir : ceux du commerce, service vétérinaire…, pour déterminer les responsabilités de tout un chacun qui serait impliqué dans cette affaire qui a conduit des pêcheurs à jeter des produits de pêche au détriment de la consommation. De ce qu’il a été constaté ces derniers temps, les prix de la sardine ont grimpé jusqu’à 600 dinars le kilo, alors qu’ils étaient à 200,00 dinars. La commission chargée d’enquêter sur cette affaire devra présenter aux autorités locales un rapport détaillé, une fois toutes les investigations achevées, et c’est aux hautes instances de la wilaya de prendre les mesures qu’ils jugeraient utiles. A noter, que l’année dernière, des médias avaient rapporté des comportements similaires à celui dont il est question par des pêcheurs, dans plusieurs ports de pêche du pays ou au large des eaux maritimes. C’est dire que ce phénomène existait auparavant sans attirer d’inquiétudes. Pratiquement, la conscience collective s’est réveillée et aurait compris que les auteurs voulaient maintenir un niveau des prix élevés de la sardine. Dans une déclaration à l’APS, le coordinateur de wilaya de l’Union des commerçants et artisans algériens (UGCAA), M.Taïfour Mohamed El Hadj, a qualifié le geste de ces pêcheurs d’inhumain et d'incivique. En outre, il a estimé que si ces pêcheurs auraient agi de cette façon pour maintenir des prix élevés sur le marché, leur geste relèverait de l’inconscience et d’une atteinte flagrante aux codes de la profession.