UNE VIDEO DEVOILE UNE PRATIQUE COURANTE A MOSTAGANEM : Sardine jetée à la mer pour le maintien des prix

Une vidéo circule sur Facebook, montre des personnes en train de jeter des quantités énormes de sardine à la mer. Des questions se posent mais, il n’en demeure pas moins que c’est un acte condamnable, à plus d’un titre. Un tel fait, n’a pas manqué de faire réagir, internautes et ‘’facebookeurs’’. Tous considèrent que, pêcher et jeter ensuite le produit de la pêche, relève d’une attitude incompréhensible pour certains. Mais la majorité interprète l’acte comme une pratique de délestage dans le seul but, n’est autre que maintenir une certaine balance, entre l’offre et la demande, afin que les prix soient maintenus à leur niveau le plus élevé. Il est évident que priver le citoyen, indirectement, de consommer ‘’ la protéine du pauvre’’ est considéré comme un crime économique. Comment, on en est arrivés là, et pourquoi ? C’est bien des questions qui ne finissent pas de tourner en boucle dans la tête des citoyens qui ne comprennent pas qu’une telle pratique puisse se faire à l’encontre de toute morale. Même les esprits les plus avisés sont taraudés inlassablement pour essayer de comprendre cette attitude et ce comportement immoral de cette catégorie de pêcheurs, habités par cette sorte de cupidité que d’aucuns qualifient de ‘’blasphématoire’’ contre les dons de Dieu. L’éradication des phénomènes attentatoires à la consommation que connaît le marché, n’est pas pour demain, combien même le citoyen suffoque à la vue, en direct, d’un tel fait scandaleux et honteux à la fois. L’on sait que l’Etat s’emploie à prendre un train de mesures dans le cadre de la lutte pour la préservation et le développement des ressources halieutiques d’une part et, d’autre part, pour protéger le pouvoir d’achat du consommateur. Encore, faut-il durcir le ton pour dissuader ces types de criminels et tentation de récidive.