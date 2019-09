UNE PREMIERE : Rebaine refuse de participer à la présidentielle !

Ahd 54 a indiqué qu’il était partisan de « la nécessité d’organiser une présidentielle dans les plus brefs délais », mais « les arrestations arbitraires des manifestants, le verrouillage des médias et de tous les espaces d’expression ainsi que la fermeture, récente, de la capitale, sont des conditions qui compliquent l’organisation d’une telle échéance », a expliqué le parti de Ali Fawzi Rebaine. Pour Ahd 54 « toute mesure unilatérale ou fait accompli ne sera d’aucune utilité, car le peuple a dit son mot durant 31 semaines. Cela peut être considéré comme un référendum indirect à travers lequel le peuple algérien a exprimé son rejet de cette élection. » Le parti a rappelé que sa participation active au forum pour le changement organisé le 6 juillet dernier à Ain Beniane (Alger) et à la conférence de la société civile en août dernier. Ahd 54 a estimé que, ces deux rencontres, ont défini les conditions nécessaires pour la tenue d’une élection présidentielle, notamment, le départ de tous les symboles du système et le gouvernement Bedoui. A 64 ans, Ali-Fawzi Rebaine a, rappelons-le, participé à toutes les élections présidentielles organisées depuis le début des années 2000. Ainsi, il était candidat à l’élection de 2004, de 2009 et de 2014. Son refus de prendre part à la joute du 12 décembre prochain constitue une surprise de taille.