UNE PREMIERE EN ALGERIE : Deux frères siamois séparés avec succès à El Harrach

Deux frères siamois âgés de quatre mois ont été séparés avec succès après une opération chirurgicale menée au centre hospitalo-universitaire (CHU) Hassen Badi d’El Harrach. Le chef de service de chirurgie pédiatrique du CHU, le Professeur Nacer-Eddine Djidjli a indiqué que les deux frères siamois sont nés en bonne santé dans la ville de Bou Saâda, wilaya de M’Sila, après accouchement par césarienne de leur mère, et ont été transférés vers l’Hôpital Hassen Badi pour examens préliminaires. Qualifiant cette opération chirurgicale de première en Algérie suite à la séparation de deux frères à l’âge de quatre mois, le même responsable a indiqué que cette opération « ne peut être effectuée avant cet âge ». Le même responsable s’est félicité de la réussite de cette opération chirurgicale en dépit du fait que les jumeaux étaient liés au niveau du thorax et de l’abdomen et chacun d’eux a ses propres organes à l’exception du foie, mais cela, a-t-il dit, « n’a pas empêché le bon déroulement de l’opération chirurgicale qui a duré six heures ». Les jumeaux sont soumis actuellement à un suivi médical en attendant qu’ils quittent l’hôpital dans un délai de 8 à 10 jours, a-t-il ajouté .