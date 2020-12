UNE PREMIERE A ORAN : Vers la distribution de 6100 logements en 2021

Le chef de daïra d'Oran a rassuré qu’un quota de logements sera destiné aux demandeurs de la formule ‘à points’ durant l'exercice 2021 sans fixer une date précise des attributions ,et qu'un tirage au sort sera organisé pour les bénéficiaires et chacun aura sa chance pour la destination des lieux .Les enquêtes menées par les services de la daïra d’Oran auprès de demandeurs de logements sociaux « à points », sont en cours de finition, celles concernant les dossiers déposés de 1975 à 2011 ont été ficelés et celles relatives aux demandeurs inscrits en 2012/2013 et 2014 sont en cours de finition.», apprend on auprès du chef de daïra d’Oran M. Rahmouni. La liste des demandeurs de logements sociaux à points sera établie une fois la procédure des enquêtes clôturée. La bonne nouvelle pour ces demandeurs est qu’ils ne quitteront pas Oran, les logements sociaux de Hai El Barki et d’Ain El Baida leur sont réservés. « Une fois la liste établie, les affectations aux sites se feront sur la base d’un tirage au sort. Nous voulons ainsi garantir l’équité et la transparence dans les affectations, il est clair que chaque souscripteur voudra bénéficier d’un logement au site d’El Barki, mais le projet en question ne peut recevoir tous les bénéficiaires de ce programme.», a expliqué le chef de daïra d’Oran indiquant que d’autres sites de logements sociaux si à Oued Tlélat et Belgaïd devront recevoir les demandeurs de logements à Points qui sont dans leur majorité soit ceux dont les dossiers datent des années 70, 80 et 90, des natifs d’Oran. Parmi, ces demandeurs, certains sont grands parents actuellement et continuent à vire dans la maison familiale, où ils se sont mariés et ont des enfants. D’autres sont morts et beaucoup d’autres ont bénéficié de logements dans le cadre d’autres programmes, à l’exemple du LSP, LPA et AADL. Le but de cette opération d’assainissement est justement d’exclure ces derniers de la liste des bénéficiaires. Le dossier des demandeurs de logements à point a été remis sur le tapis au début de l’année 2019. Une décision courageuse prise par les services de la wilaya et de la daïra d’Oran. La base de données constituée du résultat du travail des brigades de la daïra qui ont rendu visite à chaque demandeur « à points », détermineront la priorité de chaque dossier. Il y a lieu de signaler que la commission de wilaya, installée il y a quelques mois, par le wali d’Oran, a étudié plus de 80.000 dossiers de demandeurs. Dans une 2ème étape, la commission s’attellera à l’étude de plus de 30.000 dossiers, au cas par cas, en recourant au fichier national du logement pour pouvoir éliminer tout postulant ayant déjà bénéficié d’un logement, d’un lot de terrain ou d’une aide de l’Etat au logement. D’autre part et au grand bonheur de ces milliers de postulants, la wilaya d’Oran a annoncé qu’un quota de 6.800 logements sociaux sera destiné à la formule des «points ».Rappelons qu’initialement, le nombre de demandeurs de logements sociaux à points, était de l’ordre de 99.000, après une première opération d’assainissement, le nombre a baissé pour atteindre les 42.000.