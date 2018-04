UNE PANNE TECHNIQUE DEBITE LES COMPTES CCP : Etat d’alerte à Algérie Poste

Depuis le 09 Avril dernier, les comptes de plusieurs clients ne cessent de se faire débiter de leurs sommes, en enregistrant de lourdes pertes. Cette anomalie semble être liée à un problème technique sur les distributeurs automatiques de l’organisme public, selon une de ses correspondances. A ce sujet et selon le site Alg24 qui cite une correspondance de la direction générale d’Algérie Poste adressée aux établissements postaux, les comptes de plusieurs clients ont été débités de sommes sans que ces dernières ne soient servies aux intéressés. « Aucune régulation automatique n’a été effectuée, ce qui cause des débits à tord des comptes clients, et des excédents d’une valeur équivalente sur les comptes des établissements postaux d’origine de ses transactions » a indiqué la direction générale d’Algérie Poste. Ce problème technique qui dure depuis le 09 avril dernier compliquera également les remboursements des clients touchés, puisque les transactions « ne figurent pas sur la bande journal du GAB (guichet automatique bancaire) et les billets de ces opérations n’existent pas sur la cassette principale » précise Algérie Poste qui indique toutefois que les transactions sont mentionnées dans l’historique des opérations des distributeurs automatiques, ce qui permettra le remboursement des clients touchés sur plusieurs étapes. Par ailleurs, Algérie Poste a indiqué hier dans un communiqué que les retraits avec l’utilisation de la carte ‘’Eddahabia’’ sont plafonnés à 5000 Dinars en raison de mises à jours en cours sur le système monétique Smart Vista, ce plafonnement devrait durer une semaine tout au plus, a précisé l’entreprise nationale.