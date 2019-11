UNE OPERATION DE RELOGEMENT TANT ATTENDUE A TISSEMSILT : 56 bénéficiaires à Bordj El-Emir Abdelkader

Hier mardi, 56 familles résidant dans des habitations anciennes et précaires datant de l’époque coloniale, ont été relogées malgré le froid glacial qui caractérisait cette matinée, une source sûre sur place nous a confirmé que ce relogement s’est déroulé dans une ambiance de joie. Cette opération inscrite dans le cadre du programme de résorption de l’habitat précaire (RHP) a touché (54) familles résidant à Hai Nekab et l’ancien siège de la caserne de la garde communale qui désormais sera probablement rasé et deux autres familles dont les enfants étaient des militaires victimes du crash de l’avion militaire de Boufarik. Plusieurs partenaires de cette opération étaient sur les lieux aidés par les forces de l’ordre pour se mettre à la disposition des relogés. Sur les sites ou étaient orientés les relogés à la cité Ghenam (Sidi Amar), le chef de la daïra et le maire de la ville représentants le wali avaient rendu visite aux bénéficiaires pour superviser cette opération. Un matériel roulant très important a été mobilisé pour réussir l’opération, les autorités locales avaient déclaré que des camions ont été mobilisés pour le déménagement des familles ainsi que les dizaines d’agents et autres engins ont été mis à la disposition des familles qui ont bénéficié de logements neufs disposant de toutes les commodités nécessaires, situés à la cité Ghenam (Sidi Amar). Cette opération permettra la récupération d’une consistante assiette foncière qui selon nos informations une fois récupérée, elle servira à accueillir à l’avenir des équipements publics et des projets d’habitat.