UNE NOUVELLE TENTATIVE D’INTRODUCTION DEJOUEE : Plus de 3 quintaux de cocaïne saisis à Skikda

En effet, une énorme quantité de cocaïne estimée à trois quintaux et sept cents douze (712) grammes celée dans des sacs à dos a été découverte ce vendredi dans la soirée par des éléments du Groupement territorial des Gardes-côtes de Skikda suite à une patrouille près de la zone industrielle de la ville. Le ministère de la Défense nationale a confirmé l’information qui vite été interprétée par plusieurs médias, indiquant ce samedi 26 janvier, la découverte dans la soirée de ce vendredi de plus de 300 kg de cocaïne dans la région de Skikda. « Suite à une patrouille près de la zone industrielle de Skikda, un détachement de Commandos marine, relevant de la Façade maritime Est, a découvert, dans la soirée de ce vendredi 25 janvier 2019, une énorme quantité de cocaïne estimée à trois quintaux et 712 grammes enfouie dans 11 sacs à dos », écrit le MDN qui publie des photos de la cocaïne découverte. « Cette nouvelle opération qualitative, après la précédente opération effectuée par les Gardes-côtes relevant de la Façade maritime Ouest à Oran et qui avait permis la saisie de plus de 07 quintaux de cocaïne, confirme encore une fois de la haute vigilance des éléments de l’Armée nationale populaire et leur détermination à déjouer toutes tentatives d’inonder notre pays par ces substances toxiques », ajoute le MDN.