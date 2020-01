UNE NOUVELLE DECISION DU PRESIDENT TEBBOUNE : Ahmed Bensebane nommé directeur de l’ENTV

Le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement, Ammar Belhimer, a installé hier M. Ahmed Bensebane dans ses nouvelles fonctions de Directeur général de l’EPTV, a annoncé la télévision publique. Ahmed Bensebane a occupé plusieurs postes notamment au sein de la télévision publique. Diplômé en économie, il avait occupé, entre autres, le poste de Directeur de la station régionale d’Oran, puis Directeur de la production de l’EPTV avant d’être écarté en novembre dernier. En juin 2019, Ahmed Bensebane avait été désigné par Meriem Merdaci, alors ministre de la Culture, comme nouveau commissaire du Festival du film arabe d’Oran. Originaire de Mostaganem, précisément de « Sidi Otmane », Ahmed Bensebane est diplômé de l’Université de Kharrouba à Alger, il possède également un LMD, Sociologie de communication. Il avait occupé plusieurs postes à la radio, dans la presse écrite où il a débuté comme journaliste à El Djemhouria à Oran. Il fut également rédacteur en chef de l’émission télé matin « Sabah El Kheir », Chef d’unité de production à la «A3» puis directeur de la station régionale de Ouargla, et présentateur de l’émission « Intoum Aydane», qu’il présentait à partir du prestigieux décor de l’hôtel Royal. Notons qu’il était surtout devenu célèbre en animant l’émission « Inter lycée ». Militant de l’UNJA, dès la première heure, il s’est engagé politiquement pour le Front El Moustakbel de Belaid Abdelaziz, pour lequel, il dirigea la direction de communication lors de la présidentielle de 2014. Homme de culture et de savoir, il a toujours encouragé les talents et les artistes, son arrivée au FIOFA était une bonne nouvelle pour la ville d’Oran et surtout pour le cinéma arabe et algérien.