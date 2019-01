UNE LACHER D’EAU PREVUE DANS LE CHELLIF : Les barrages remplis à 100%

La quantité de pluies à la wilaya de Mostaganem, a atteint, plus de 50 millimètres depuis ce mois en cours de janvier selon la direction des ressources en eau. En effet, M. le directeur Moussa Labga a contribué à accroître la proportion de remplissage des trois barrages, (Chlef, Krada et Kramis) à 100 pour cent, avec une quantité de 145 millions mètres cube qui a exigé le largage des quantités d’eau supplémentaires du barrage, en particulier Oued Chlef. Le même responsable a confirmé que ces précipitations dans la région, sont arrivées au moment attendu. Il a souligné que la wilaya de Mostaganem, n'a pas connu au cours des derniers jours la montée d’eau au niveau des oueds, et aucune accumulation de boues, de mares ou d’inondations n’ont été enregistrées après le traitement des points noirs au niveau de la Salamandre, Plateau, et Oued Ain Sefra. D’autre part, les rafales de vent ont causé dans la wilaya de Mostaganem des perturbations dans la distribution d'eau potable en raison d'interruptions répétées dans l'alimentation du réseau électrique au niveau des stations de pompage a t-on ajouté. Par ailleurs, le directeur de wilaya des ressources en eau a indiqué d’autre part que la wilaya de Mostaganem a connu une stabilité en matière de disponibilité d’eau potable. Le taux de raccordement avoisine les 99%. Ce liquide précieux est desservi en H24 avec une capacité allant de 180 à 200 l/j à travers les chefs lieux des communes. En revanche, certaines localités pour ne pas dire douars, leurs habitants ont souffert du manque d’eau. Grâce aux efforts consentis par la direction des ressources en eau de la wilaya.