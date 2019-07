UNE GRANDE OPERATION DE NETTOYAGE DE LA VILLE SE POURSUIT : Plus de 60 points noirs éradiqués à Oran

Hier matin, une vaste campagne de nettoyage a été lancée au niveau de l'ensemble des 26 communes que compte la wilaya d'Oran. Une soixantaine de points noirs sur plus de 80 points recensés ont été éradiqués depuis le lancement de la grande opération de nettoyage hebdomadaire, lancée par la wilaya d'Oran, les daïras et les APC. Selon des sources proches de l'opération, plusieurs décharges à ciel ouvert ont été éradiquées à travers les quartiers de la commune d'Oran et des communes du groupement d'Oran, à savoir Oran, Es-Sénia, Bir El Djir et Sidi Chahmi. En attendant d'établir un bilan final de l'opération, nos sources indiquent que des centaines de tonnes de déchets et de déblais ont été enlevées. Cette vaste opération de nettoyage d'envergure qui se poursuit toujours touchera plusieurs quartiers d'Oran. Elle a été lancée il y a une quinzaine de jours ciblant les points noirs qui altèrent l'image de la capitale de l'ouest du pays. Cette initiative fait suite à des instructions données par le wali d'Oran, Mouloud Cherifi, appelant également à l'implication tant de la société civile que des entreprises publiques et privées. Cette campagne, première du genre, pour laquelle ont été mobilisés d'importants moyens matériels et humains, notamment plus de 500 camions, une centaine d'engins de travaux publics et 800 agents se déroulera chaque week-end et touchera plus de 80 points noirs recensés à travers les quartiers de la ville. Elle vise à éradiquer les décharges sauvages qui commencent à prendre de l'ampleur au niveau même des grandes communes de la capitale de l'ouest du pays et même dans les quartiers du centre-ville, de l'avis des responsables du secteur eux-mêmes. Le toilettage de la capitale de l'ouest du pays est l'un des chevaux de bataille des pouvoirs publics, la ville, réputée pourtant pour être la locomotive du tourisme dans le pays, ayant atteint un degré jugé inquiétant de dégradation de l'environnement.