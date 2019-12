UNE FOULE IMPOSANTE L’ACCOMPAGNE A SA DERNIERE DEMEURE : L’Algérie fait ses adieux à Gaid Salah

Après un dernier hommage rendu au Palais du Peuple, le convoi transportant la dépouille du défunt chef de l’état major de l’ANP, vice ministre de la défense nationale, Ahmed Gaïd Salah, a pris le chemin du cimetière d’El Alia. Une foule imposante a tenu à accompagner le chef de l’état major de l’armée nationale populaire à sa dernière demeure. Du Palais du Peuple à la place 1er Mai en allant vers la rue de l’armée de libération nationale (ex route Moutonnière), des citoyens ont accompagné le convoi funèbre jusqu’au cimetière d’El Alia, où s’est rendu le président Tebboune en prévision de l’enterrement, en passant par la grande mosquée d’Alger. Le cortège funèbre transportant la dépouille mortelle d’Ahmed Gaïd Salah est arrivé, mercredi, à 13h 30 au cimetière d’Al Alia, parmi une marée humaine. S’il est difficile de mettre un chiffre sur le nombre des citoyens venus accompagner le défunt, il reste que les environs du cimetière étaient noirs de monde, sur des kilomètres de l’entrée du cimetière, à tel point que le véhicule funèbre se frayait très difficilement un chemin d’accès à l’intérieur de l’enceinte où la dépouille du chef d’Etat- major de l’ANP, a été mise sous terre au Carré des martyrs. Des centaines de milliers de voix faisaient vibrer l’atmosphère de slogans en hommage au disparu (Djich Chaâb khawa khawa el Gaïd Salah maa echouhada, Allah ou Akbar Gaïd Salah) et à la gloire de l’Algérie. Impressionnant ! Pour rappel, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s`est recueilli mercredi au Palais du peuple (Alger) à la mémoire du défunt général de Corps d'Armée Ahmed Gaïd Salah, décédé lundi à l'âge de 79 ans, suite à une crise cardiaque. Le chef de l'Etat a récité la Fatiha du Saint Coran à la mémoire de Gaïd Salah. La dépouille de Gaïd Salah, drapée de l'emblème national, a été exposée au Palais du Peuple où un dernier hommage lui a été rendu. Cette cérémonie a été organisée pour permettre aux membres des corps constitués et aux citoyens de se recueillir à la mémoire du défunt. En effet, De hauts responsables de l'Etat et de l'Armée ont rendu mercredi au Palais du peuple (Alger) un dernier hommage au défunt général de Corps d'Armée Ahmed Gaïd Salah. De hauts responsables militaires, à leur tête, le chef d'Etat major par intérim, le général-major Saïd Changriha ont rendu un denier hommage au regretté Ahmed Gaïd Salah. Le président du Conseil de la Nation par intérim, Salah Goudjil, le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Slimane Chenine, le Premier ministre par intérim, Sabri Boukadoum et l'ancien chef de l'Etat par intérim, Abdelkader Bensalah ont aussi rendu un dernier hommage au défunt. Des membres du gouvernement, des personnalités nationales et des représentants du corps diplomatique étaient également présents pour rendre un ultime hommage au vice-ministre de la Défense nationale, Chef d'état-major de l'ANP.