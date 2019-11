UNE FOIS ELU A LA TETE DU PAYS : Tebboune promet l’égalité hommes-femmes

L’ancien premier ministre Abdelmadjid Tebboune a fait quelques annonces en vue du début de la campagne électorale qui commence dans quelques jours. Il a fait la promesse de réaliser l’égalité entre les hommes et les femmes une fois élu à la tête du pays. « La femme est une citoyenne tout comme l’homme. Elle a tous les droits. Elle n’est pas un décor et ne le sera pas » a-t-il, ainsi, déclaré. Le candidat à la présidentielle du 12 décembre prochain a rappelé que l’Algérie comptait beaucoup de femmes cadres, intellectuelles et universitaires. « C’est des énergies qu’il faut exploiter pour développer l’Algérie » a-t-il affirmé au micro de la Radio Nationale. Des déclarations qui ne manqueront pas de susciter le débat sur la question de l’égalité hommes-femmes, un sujet diversement apprécié au sein de la société. Abdelmadjid Tebboune a fait aussi état d’une partie de son parcours, son diagnostic de la situation du pays et quelques grandes lignes de sa vision pour solutionner ce qu’il qualifie d’ « hémorragie »… « J’ai été évincé de mon poste de premier ministre parce que j’ai exposé le danger de la collision entre l’argent et la politique », a-t-il confié. Expliquant sa candidature, il dira : « J’ai vu la situation catastrophique dans laquelle est le pays. C’est ce qui m’a poussé à émettre ma candidature pour remettre l’Algérie sur les rails ». Évoquant ce qui est désormais admis de qualifier comme la « ISSABA » (La Bande), le candidat indique que « La bande a causé une hémorragie financière terrible au pays. Ce qui l’a mené à une situation des plus difficiles, malgré ses capacités économiques et sa jeunesse ». Pour lui, « L’argent a corrompu l’Etat et ses institutions à tous les niveaux y compris les élections. Tout le pays a failli être vendu ». Et de s’interroger : « Comment une personne peut-elle passer de rien à milliardaire en dollars en l’espace de 20 ans ? ».